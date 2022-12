Slittino: Cdm. Fischnaller si regala il nono successo nel circuito

L'azzurro realizza la doppietta a Park City, Voetter-Oberhofer seconde ROMA (ITALPRESS) – Dominik Fischnaller si è regalato il successo numero 9 nel massimo circuito, grazie al successo nella sprint maschile che ha chiuso la tappa di Park City. Nello Utah, il carabiniere di Maranza ha conquistato la sua prima doppietta in carriera nella stessa tappa. Battuti David Gleirscher e Felix Loch, per lo stesso podio della gara di venerdì. L'azzurro è riuscito nell' impresa di balzare pure in vetta alla classifica generale di coppa, grazie al 14esimo posto del tedesco Wolfgang Kindl. Applausi per il giovane Leon Felderer, che si è regalato il miglior risultato della carriera con il quinto posto. Podio anche nel la sprint del doppio femminile con le dominatrici della stagione, Andrea Voetter e Marion Oberhofer: le azzurre si sono classificate seconde battute per 127 millesimi dalle austriache Egle/Kipp, con le tedesche Degenhardt/Rosenthal terze a 0"275. Il singolo femminile, nel format sprint, ha visto la doppietta tedesca con Julia Taubitz e Dajana Eitberger davanti alla padrona di casa Brittney Arndt. Sesta Voetter, ottava Sandra Robatscher per una doppia top ten italiana. Infine, è arrivato un nono posto per il doppio azzurro di Rieder/Kainzwaldner nella gara sprint di specialità: nelle prime posizioni classica sfida in salsa teutonica di Wendl/Arlt e Eggert/Benecken, con i primi a bruciare i connazionali per soli 10 millesimi, seguono in classifica tre doppi austriaci con Muller/Frauscher sul podio davanti a Gatt/Schoepf e Steu/Koller. Prossimo appuntamento con il massimo circuito di slittino artificiale, il 7-8 gennaio sul budello lettone di Sigulda. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 18-Dic-22 11:13