Tennis: Torneo Abu Dhabi, Tsitsipas batte Rublev in finale

Nella sfida per il terzo posto successo di Ruud contro Alcaraz ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Stefanos Tsitsipas si aggiudica il "Mubadala World Tennis Championship", la classica esibizione in programma all'International Tennis Centre all'interno della Zayed Sports City di Abu Dhabi. Il greco, dopo il successo nei quarti su Norrie e quello in semifinale su Ruud, si impone nell'ultimo atto sul russo Andrey Rublev: 6-2 4-6 6-2 il punteggio che premia Tsitsipas. Nella finalina per il terzo posto, invece, Ruud si riscatta liquidando per 6-1 6-4 il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, battuto ieri abbastanza nettamente anche da Rublev. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Dic-22 16:57