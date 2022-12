Calcio: Nazionale. No stage per Antonucci, Giovane,Cortinovis e Di Pardo

I quattro costretti a rinunciare perchè infortunati. Convocato Bamba ROMA (ITALPRESS) – Prenderà il via domani a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla Figc per agevolare la transizione dalle Nazionali giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Domani e mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all'estero. Non potranno rispondere alla convocazione gli infortunati Mirko Antonucci (Cittadella), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Cortinovis (Verona) e Alessandro Di Pardo (Cagliari). Si aggiunge invece all'elenco dei convocati Ibrahima Kader Ariel Bamba, centrocampista classe 2002 del Vitoria Guimarães già chiamato da Mancini in occasione dello stage dello scorso maggio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 19-Dic-22 15:49