Calciomercato: ManUtd, pronti 230 mln per De Jong e Bellingham

Ten Hag ha individuato nel centrocampo il reparto dove investire MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Salutato Cristiano Ronaldo, il Manchester United guarda al centrocampo per tornare sul trono. Già a gennaio, secondo i media inglesi, il club proverà a regalare dei rinforzi a Ten Hag (Goncalo Ramos, Gakpo e Pulisic i principali obiettivi) per una seconda parte di stagione dove la priorità è qualificarsi per la prossima Champions. Ma è in estate che lo United investirà pesantemente, almeno secondo le indiscrezioni del "Sun": pronti 230 milioni di euro per assicurarsi Frankie De Jong dal Barcellona (valutato 80 milioni) e Jude Bellingham dal Borussia Dortmund (150). Ma per convincere i due calciatori a trasferirsi a Manchester è fondamentale garantire loro la possibilità di giocare la prossima Champions. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Dic-22 15:10