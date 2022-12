Calciomercato: Stampa spagnola, Kantè aspetta decisione Barcellona

Il giocatore è in scadenza col Chelsea BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – N'Golo Kanté in attesa di novità da Barcellona. Secondo "Sport", la trattativa per l'arrivo a parametro zero a fine stagione del centrocampista francese in blaugrana è a buon punto tanto che il giocatore vorrebbe già firmare un pre-accordo il mese prossimo. Kantè, nei piani di Xavi, andrebbe a sostituire Busquets, in scadenza pure lui, ma il Barcellona non sarebbe ancora del tutto convinto dell'operazione visti i problemi fisici che hanno condizionato negli ultimi mesi il giocatore del Chelsea. Kantè non è l'unico nome preso in considerazione, piacciono anche Jorginho e Tielemans, ma il suo arrivo a costo zero lo rende un giocatore più appetibile di altri. L'ex Leicester, però, non attenderà in eterno visto che ha in mano altre importanti offerte. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Dic-22 14:44