E.T. l’extra-terrestre, un inno all’immaginazione e alla fantasia, arriva al Planetario. È un cielo magico e affollatissimo quello di Milano durante le prossime festività natalizie. A contendersi la volta celeste Babbo Natale, le renne e un piccolo extra-terrestre: E.T.

Dopo l’anteprima a Piccolo Grande Cinema e l’esposizione E.T. LA MOSTRA 1982-2022, tutt’ora in corso al MIC, prosegue l’omaggio che Cineteca Milano tributa alla meravigliosa creatura nata dal genio degli effetti visivi Carlo Rambaldi e resa celebre dalla straordinaria fantasia di Steven Spielberg.

Al calar della sera di lunedì 26 dicembre, nella notte di Santo Stefano, la cupola con le stelle e i pianeti del Civico Planetario si accende per accogliere E.T. con una proiezione “cosmica” e per condurci in quell’atmosfera magica che è solo del Natale.

Alle ore 18.00, dopo una breve osservazione del cielo, verrà proiettato E.T. l’extra-terrestre. Un film che parla direttamente al cuore, una storia universale che porta con sé messaggi di amicizia, empatia e umanità. Una favola per tutti gli adulti desiderosi di tornare un po’ bambini e per tutti i bambini curiosi di diventare adulti. Una favola perfetta da guardare sotto il cielo più bello di Milano. E sarà pazzesco!

L’evento è realizzato da Cineteca Milano in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment e con il Civico Planetario.