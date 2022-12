Mondiali2022: La Russa “Errore averli organizzati in Qatar”

"Ho tifato Argentina", confessa il presidente del Senato ROMA (ITALPRESS) – "Sul Qatar meglio stendere un velo pietoso, è stato un errore consentire che un avvenimento così importante fosse mischiato a una vicenda da contorni molto nebulosi. Avrei avuto il desiderio di partecipare da spettatore, mi sono dovuto astenere anche se mi è dispiaciuto, sarebbe bello se il calcio fosse totalmente estraneo a ogni valutazione politica sul paese che ospita l'evento, ma oggi come oggi mi pare sia impossibile. Avere fatto i Mondiali in Qatar, al di là delle vicende giudiziarie, è stato un errore". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "La Politica nel pallone" su Rai GR Parlamento parlando dei Mondiali in Qatar chiusi ieri con la vittoria dell'Argentina sulla Francia: "Senza se e senza ma ho tifato Argentina, a prescindere dal fatto che ci fosse Lautaro che però ha giocato poco – ha aggiunto La Russa svelando di aver parteggiato per l'Albiceleste – Credo che l'Argentina sia il paese sudamericano più 'italiano', molti cognomi sembrano di casa nostra. Ma anche per il gioco e la mentalità, inoltre il modo di approcciare la partita è piu vicino a quello nostro, anche se non sempre la 'garra' che sanno mettere loro la abbiamo vista in Italia, però quando abbiamo vinto la abbiamo messa anche noi". – foto Image – (ITALPRESS). spf/glb/red 19-Dic-22 15:36