Odermatt vero gigante in Alta Badia, Della Vite 14°

Lo svizzero è sempre più al comando della graduatoria generale di Coppa del Mondo. ALTA BADIA (ITALPRESS) – Marco Odermatt ha vinto il secondo slalom gigante dell'Alta Badia, valido come prova della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022/2023. Lo svizzero, col pettorale numero 2, si è confermato "vincente" anche sulle Dolomiti, dopo il successo della scorsa settimana in Val d'Isere e il terzo posto di ieri (sempre in Altra Badia). Oggi ha fermato il cronometro sul tempo complessivo di 2'38"27, precedendo il norvegese Henrik Kristoffersen di 20 centesimi, secondo, e lo sloveno Zan Kranjec di 92 centesimi, terzo. Attardati gli italiani con Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, unici due azzurri presenti nella seconda manche, al traguardo rispettivamente 14esimo e 24esimo. Odermatt è sempre più leader assoluto nella graduatoria generale di Coppa del Mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) xg3/pdm/red 19-Dic-22 14:54