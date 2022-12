Atletica: Marcia. A Parigi2024 ci sarà la 35 km mista a squadre

Ogni squadra nazionale in gara composta da un uomo e da una donna. ROMA (ITALPRESS) – Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata oggi dalla World Athletics. Ai Giochi di Parigi2024 sarà assegnato per la prima volta il titolo olimpico nella 35 km mista di marcia a squadre mista. È questa l'inedita specialità che andrà a sostituire la 50 km maschile nella prossima edizione delle Olimpiadi, con l'atletica leggera in programma nella capitale francese dal 2 all'11 agosto 2024. Ogni squadra in gara, secondo quando indicato dal "Qualification System" pubblicato stamattina dalla World Athletics, sarà composta da un uomo e da una donna. Altri dettagli regolamentari saranno resi noti in un momento successivo, ma nel frattempo il massimo organo mondiale ha specificato che le squadre in competizione saranno 25, e che 16 di queste si qualificheranno in occasione dei Mondiali a squadre di marcia del 2024, e le restanti sulla base del ranking aggregando i punteggi di uomini e donne. Sono stati anche comunicati i periodi utili per qualificarsi alle Olimpiadi, con l'ormai consueto doppio binario degli standard e del ranking, come già accaduto per i Giochi di Tokyo e i Mondiali di Eugene. La corsa verso Parigi inizierà il 31 dicembre 2022 (fino al 30 giugno 2024) per i 10.000 metri, le prove multiple, la marcia e le staffette. È invece già aperta la "finestra" per la maratona (1° novembre 2022-30 aprile 2024). Per tutti gli altri eventi, il periodo di qualificazione è quello compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Nel complesso, per l'atletica, saranno assegnati 23 titoli olimpici maschili, 23 femminili e due titoli misti: la staffetta 4×400 e, appunto, la marcia a squadre. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 20-Dic-22 15:31