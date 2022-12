Calcio: Fiorentina. Nel test con il Lugano il ritorno di Castrovilli

Il numero 10 viola al rientro otto mesi dopo l'infortunio FIRENZE (ITALPRESS) – È la convocazione del centrocampista Gaetano Castrovilli, ad otto mesi di distanza dal brutto infortunio subito a fine aprile, durante la gara di campionato contro il Venezia, la notizia principale alla vigilia dell'amichevole di domani, alle ore 18 al Franchi, tra la Fiorentina e il Lugano. Il numero dieci gigliato si allena già da un mese con i compagni e domani potrebbe trovare posto in squadra, magari a gara in corso. Previsto l'impiego di alcuni elementi che sabato scorso hanno avuto scarso minutaggio durante l'amichevole contro il Monaco, ovvero la coppia di serbi Jovic e Milenkovic. Non sono stati convocati per la partita di domani contro gli svizzeri, oltre ad Amrabat che rientrerà solo dopo Natale a Firenze visto che è stato impegnato fino a sabato scorso in Qatar col suo Marocco, Nico Gonzalez e Sottil che stanno seguendo un programma personalizzato di lavoro, e Zurkowski, mentre hanno recuperato due giocatori che avevano accusato nei giorni scorsi problemi muscolari, ovvero Ikonè e Venuti, oltre a Maleh che era febbricitante. L'esterno offensivo francese dovrebbe giocare dal 1' con il Lugano. Nel corso della seduta odierna i giocatori viola, dopo una prima fase dedicata al riscaldamento atletico, hanno effettuato esercitazioni tecnico-tattiche e studio di situazioni su palla inattiva. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 20-Dic-22 18:22