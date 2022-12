Calcio: Ranieri “Sono pronto, Cagliari? Sempre nel cuore”

Il tecnico romano accostato al club sardo, che ha esonerato Liverani. CAGLIARI (ITALPRESS) – "Tornare in panchina il prossimo anno? Io sono pronto già per il 2022, perché dobbiamo aspettare fino al 2023. Il Cagliari? E' stata la mia nascita, lo porto sempre nel cuore". Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, accostato da molti giornali e da siti vari alla panchina del club sardo, dove è appena finita l'avventura di Fabio Liverani. L'allenatore romano, 71enne, ha guidato la formazione isolana dal 1988 al 1991, portando nel giro di due anni i sardi dalla Serie C alla Serie A, con i quali si è salvato nella massima categoria, prima di passare sulla panchina del Napoli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Dic-22 14:10