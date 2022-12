Calcio: Siviglia. Club e Isco verso la rescissione del contratto

Lo scorso agosto l'ex Real ha firmato un biennale, ma l'addio è a un passo SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francisco Roman Alarcon Suarez, per il mondo del calcio semplicemente Isco, e il Siviglia verso la rescissione del contratto. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "Marca", l'ufficialità arriverà nelle prossime ore e metterà fine a un'avventura iniziata lo scorso 7 agosto con la firma di un biennale che si chiuderà in netto anticipo. Secondo la stampa iberica il divorzio è da legare all'addio del tecnico Julen Lopetegui e al rapporto difficile con il ds Monchi. Inoltre il nuovo allenatore, Jorge Sampaoli, avrebbe già comunicato al club di non puntare sul contributo di Isco e oggi, in conferenza stampa, ha spiegato: "Il suo futuro è da chiedere alla società, non tocca a me prendere certe decisioni, non ha giocato le ultime amichevoli perchè non era al passo con le condizioni del gruppo". Isco, dunque, sarà libero di trovare una nuova squadra. Si parla del Wolverhampton di Lopetegui, ma il nome dell'ex Real in passato è stato accostato anche ad alcuni club italiani che potrebbero tornare alla carica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 20-Dic-22 16:01