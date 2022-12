Nel ritiro spagnolo i liguri battono la formazione olandese LA SPEZIA (ITALPRESS) – Vittoria in amichevole per lo Spezia di mister Gotti che, nel terzo e ultimo test del ritiro spagnolo, si è imposto per 2-0 sugli olandesi del Groningen. Vantaggio siglato da Verde su assist di Ampadu, raddoppio di Kiwior che, servito da Ekdal, batte il portiere Hoekstra con un sinistro dal limite. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 20-Dic-22 17:47