Calcio: Udinese. Carnevale “Felice per Mondiale di Molina e De Paul”

Il responsabile scouting del team friulano: "Messi grande, Maradona unico". UDINE (ITALPRESS) – "È una grande soddisfazione aver portato qui in bianconero Molina e De Paul. Sono stati due grandi acquisti. Abbiamo lavorato molto bene con loro: nel giro di due, tre anni sono cresciuti parecchio e oggi sono campioni del mondo". Lo ha detto, a Udinese Tonight, responsabile del settore osservatori dell'Udinese. "L'ho sentita anche un po' mia questa Coppa del Mondo. E potevano anche essere quattro i campioni dell'Udinese, includerei anche Perez e Pereyra, che hanno fatto comunque le qualificazioni. Peccato che poi non siano stati convocati per la fase finale. Mi è dispiaciuto vedere De Paul a un certo punto piangere, a Madrid sente molto le critiche e aveva un gran peso sulle spalle. Ha fatto un gran Mondiale. Per non parlare poi del tandem Molina-Messi: uno spettacolo come si passano il pallone. Ancora deve migliorare a livello difensivo ma Molina ha tutto il tempo per crescere ancora", ha proseguito Carnevale. "L'Argentina è un Paese pieno di talenti. Li conosco bene come persone, avendoci giocato insieme. Sono ragazzi che hanno tanta fame, sono seri e responsabili, dei professionisti. Forse è per queste caratteristiche che esplodono prima di altri giocatori. Messi come Maradona? Leo ha vinto finalmente il Mondiale e sono contento per lui, perchè aveva sempre l'ombra di Diego a perseguitarlo. Devo dire che ho visto un Messi completamente diverso. Io però dico no: Maradona è Maradona, unico. Credetemi, ho tutto l'affetto per Messi ma Diego era straordinario. Faceva cose che ancora oggi non ho visto fare a nessuno", ha concluso il responsabile scouting del team friulano, compagno del Pibe de Oro nel Napoli di fine anni '80. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 20-Dic-22 11:59