Mondiali2022: Messi. Record di like sui social per foto con Coppa

59,2 milioni di apprezzamenti su Instagram per il post dell'argentino. ROMA (ITALPRESS) – Leo Messi ha tagliato tanti traguardi in questi Mondiali di calcio del Qatar. Molti record li ha centrati sul campo, l'ultimo, perticolare, l'ha fissato via web. La foto che il campione argentino ha pubblicato domenica sera sul suo profilo Instagram, in trionfo, con la Coppa del Mondo in mano, è diventata, infatti, l'immagine con più like della storia. Quasi 60 milioni (per l'esattezza a oggi 59,2 milioni) gli apprezzamenti pervenuti per la foto di Messi durante la festa all'Iconic Stadium di Lusail. Nel post anche le sue parole: "Campioni del mondo. Tante volte l'ho sognato. L'ho tanto desiderato che ancora quasi non ci credo". Prima di questa immagine il record "apparteneva" al fotomontaggio che vedeva lo stesso attaccante argentino e Cristiano Ronaldo intenti a sfidarsi a scacchi, prima dell'inizio del torno iridato in Qatar, in una campagna pubblicitaria realizzata dalla "Louis Vuitton". Quest'ultima immagine sull'account di CR7 aveva registrato circa 42 milioni di like, mentre sul profilo di Messi si era fermata a 32,4 milioni di apprezzamenti. Questa sfida a scacchi rimane, dunque, l'immagine con più like di Instagram, circa 74,4 milioni in tutto, sommando però i "mi piace" ricevuti sui profili dei due campioni. 20-Dic-22