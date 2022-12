ROMA (ITALPRESS) – "Come ministero abbiamo raggiunto anticipatamente i target 2022 del Pnrr, ma questo non ci deve far dormire sugli allori anche perché il 2023 sarà un anno particolarmente sfidante, ci occuperemo di riforma delle pensioni con l'obiettivo della sostenibilità e dell'inclusività". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo all'evento Inps sul Pnrr. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xc3/mgg/red 20-Dic-22 12:16