Sci alpino: Cdm. Luci sullo slalom serale di Madonna di Campiglio

La celebre 3-Tre ospita uno speciale maschile, poi le gare di Bormio. TRENTO (ITALPRESS) – Giovedì si disputa, sulla celebre 3-Tre di Madonna di Campiglio, il secondo slalom maschile della Coppa del mondo maschile del 2022, dopo quello della Val d'Isere. La prima manche si svolgerà alle 17.45, la seconda alle 20.45: diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Per la squadra azzurra saranno al via Giuliano Razzoli (all'esordio stagionale dopo avere saltato l'appuntamento francese), Stefano Gross, Federico Liberatore, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala e Simon Maurberger; mentre Alex Vinatzer deciderà solamente nell'immediata vigilia se prendere il via, dopo l'inforcata nel gigante in Alta Badia che gli ha procurato una piccola lesione meniscale, con conseguente edema al ginocchio destro. L'Italia vanta nella storia sul celebre Canalone Miramonti nove vittorie (tre Alberto Tomba e una a testa Giorgio Rocca, Ivano Edalini, Fausto Radici, Piero Gros, Rolando Thoeni e Gustavo Thoeni) e venticinque podi totali, l'ultimo dei quali conquistato proprio con Alex Vinatzer, terzo nel 2020. Alcune componenti della squadra femminile di Coppa del mondo affrontano invece in questi giorni il raduno di Pontedilegno, che si concluderà domani. All'opera Laura Pirovano, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere, assieme al responsabile della velocità Giovanni Feltrin e ai tecnici Paolo Stefanini, Luca Scarian, Michale Mair, Daniele Simoncelli e Giorgio Pavoni. Dominik Paris e Giovanni Fraznoni preparano intanto il doppio appuntamento di Bormio sulla pista che, con la discesa del 28 e il SuperG del 29, chiuderà l'anno solare dello sci alpino. Con loro gli allenatori Alberto Ghidoni, Christian Corradino e Michael Gufler. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 20-Dic-22 11:02