Tennis: Australian Open. 18 azzurri in entry-list qualificazioni

Cecchinato e altri 15 nel torneo cadetto maschile, Errani e Stefanini in quello femminile. MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – A Melbourne, per le qualificazioni degli Australian Open, è prevista una vera e propria invasione di italiani, 18 in tutto. Sono infatti 16 i rappresentati del tennis tricolore presenti nell'entry-list del torneo cadetto del primo Slam del 2023, che scatta lunedì 9 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana. Si tratta di Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Matteo Arnaldi, Luca Nardi, Franco Agamenone, Mattia Bellucci, Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Riccardo Bonadio, Raul Brancaccio, Francesco Maestrelli, Luciano Darderi, Gianluca Mager, Andrea Vavassori e Roberto Marcora, quest'ultimo iscritto con il ranking protetto. Per quanto riguarda, invece, l'entry-list delle "quali" femminili sono presenti due italiane: Sara Errani e Lucrezia Stefanini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 20-Dic-22 13:07