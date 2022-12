Tennis: Ljubicic entra in Federazione francese

L'ex coach di Federer direttore della missione "Ambition 2024". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ivan Ljubicic è entrato ufficialmente nella FFT, la Federtennis francese. L'ex tennista, arrivato fino al terzo gradino del ranking Atp, ed ex allenatore di Roger Federer, dal 2015 a quest'anno, è stato nominato direttore della missione "Ambition 2024" con come obiettivo le Olimpiadi di Parigi: avrà il compito di supervisionare i giocatori di alto livello over 14 della Francia. Il 43enne croato inizierà il nuovo lavoro dal 15 gennaio 2023. La sua missione inizierà con un viaggio di tre mesi in Francia, nelle strutture del Paese, per farsi un'idea più precisa della situazione attuale del tennis transalpino. "Il suo approccio al tennis, incentrato sulle prestazioni, in ogni momento e nei minimi dettagli, è guidato da questa cultura della vittoria che vogliamo instillare nelle nostre speranze francesi", ha spiegato Gilles Moretton, presidente della FFT, in un comunicato stampa. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 20-Dic-22 13:02