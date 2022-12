Tour nelle scuole verso i Mondiali di scherma Milano 2023

L'iniziativa ha preso il via nel capoluogo lombardo all'istituto comprensivo Paolo e Larissa Pini nel quartiere Gorla. MILANO (ITALPRESS) – Far conoscere ai giovani il mondo della scherma, coinvolgerli e gettare un seme da cui possano nascere passione e forse futuri campioni e campionesse. È questo l'obiettivo di "Progetto Scuola", la prima legacy pensata proprio per bambini e adolescenti in vista dei campionati del mondo senior di scherma in programma a Milano dal 22 al 30 luglio del 2023. L'iniziativa ha preso il via nel capoluogo lombardo all'istituto comprensivo Paolo e Larissa Pini nel quartiere Gorla. Il progetto prevede entro la tarda primavera di girare 30 istituti scolastici: 18 a Milano (2 per ognuno dei 9 municipi della città) e 12 in provincia. In ogni occasione, gli studenti potranno conoscere meglio la scherma incontrando diversi campioni per poi sperimentare l'emozione di questo sport sul campo con delle esercitazioni apposite in palestra. Questa mattina all'istituto Pini era presente Marco Fichera, campione olimpico e presidente del comitato organizzatore Milano 2023. In rappresentanza del comune di Milano il vicesindaco e assessore all'Istruzione Anna Scavuzzo. "Quello che stiamo dando oggi è permettere di scoprire un mondo e chissà che l'anno prossimo qualcuno non inizi a fare scherma" ha affermato Fichera rivolgendosi agli studenti. "La cosa bella dello sport è che attraverso di esso si può parlare di tutto: benessere fisico, inclusione, valori, famiglia, società e cultura. Questa è la cosa che più aiuta la società a migliorare, attraverso lo sport – ha sottolineato – Non è vero che la scherma non sia conosciuta, ma non è seguita e diffusa. L'obiettivo di questi mondiali è fare sì che questo sport venga seguito e diffuso. Faremo un'attività capillare su tutto il territorio e faremo scoprire questo sport a chiunque non l'abbia mai seguito". Una disciplina che quindi è più di uno sport, ma una via che aiuta a crescere e soprattutto a relazionarsi con gli altri così che i legami possano spingerci oltre i nostri limiti e aiutarci a migliorare. "La scherma è una rappresentazione plastica della società – ha spiegato Fichera – A volte è gestita con dinamiche individuali,ma deve farsi squadra per raggiungere gli obiettivi". La scherma è esattamente la stessa cosa: fare un passo indietro o di lato per i compagni di squadra per raggiungere l'obiettivo". Si tratta quindi di una componente fondamentale per la crescita di tutti e, se unita assieme alla cultura, diventa fondamentale per la nostra società. "Milano sarà di nuovo al centro di tutto il mondo. Questa legacy è però un'eredità che ha bisogno di tempo per crescere: per noi infatti i mondiali iniziano adesso" ha dichiarato la vicesindaco Scavuzzo. Altro tema fondamentale che la scherma come tutti gli sport richiama è l'inclusione. "Essere inclusivi vuol dire avere la possibilità di trovare la propria strada in base alle proprie condizioni di partenza – ha spiegato l'assessore. Ed è esattamente questo l'entusiasmo che vogliamo portare in alcune scuole di Milano". – foto xh7/Italpress – (ITALPRESS). xh7/gm/red 20-Dic-22 18:42