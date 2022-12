Basket: Ishbia acquisterà quota di maggioranza dei Phoenix Suns

L'operazione, che dovrà avere l'ok dell'Nba, è stimata in 4 miliardi di dollari NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il miliardario Mat Ishbia, presidente di UWM, acquisterà la quota di maggioranza dei Phoenix Suns per un valore di quattro miliardi di dollari, che costituirà un nuovo record per una franchigia NBA (il precedente era di 2,35 miliardi di dollari per l'acquisizione dei Brooklyn Nets nel 2019). Il 42enne, che ha vinto il campionato NCAA nel 2000 come giocatore con la Michigan State University, sarà il nuovo manager della squadra dell'Arizona e sarà assistito dal fratello maggiore Justin. Entrambi i fratelli Ishbia saranno anche proprietari del Phoenix Mercury, un franchigia WNBA. L'acquisizione dei Suns, però, deve avere il benestare della Nba. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Dic-22 10:20