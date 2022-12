Calcio: Bologna. Ferguson “Tecnica e carattere, possiamo crescere molto”

Il centrocampista rossoblù: "Sogno il Mondiale con la Scozia e una coppa" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo tecnica e carattere, si può crescere molto. Siamo tutti molto abbattuti per quel che è successo a Mihajlovic: riposi in pace». Così Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, a 'La Gazzetta dello Sport'. "Cosa ci ha dato Motta? Si lavora con molta intensità. E mi piace. E stiamo anche giocando bene – assicura il 23enne rossoblù parlando del suo tecnico – Poco alla volta abbiamo trovato mentalità e fiducia in noi stessi: e questo ha fatto la differenza: E' la testa che fa tutto". Per Arnautovic solo parole al miele: "Marko è soprattutto un grande ragazzo, detto che come calciatore è fra i top dei top. Lui può fare tutto, è importante per noi fuori e dentro il campo. E poi parla con tutti: conosce 5 lingue e le usa con ognuno di noi. Mai sentito uno come lui. Di solito in Scozia negli spogliatoio si parla solo inglese perché tanto si pensa che lo conoscano tutti. Lui no: sa olandese, tedesco, italiano e altre lingue. Spettacolare". Il suo sogno calcistico è ambizioso: "Qualificarmi con la Scozia a un Mondiale. Ma soprattutto alzare un Coppa: adoro l'idea di poter un giorno fare quel gesto", conclude Ferguson. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Dic-22 09:17