Calcio: Juve. Seduta tecnica al Jtc con visita Bernardeschi,Pogba carico

Domani test con i croati del Rijeka per i bianconeri di Allegri TORINO (ITALPRESS) – Allenamento mattutino per la Juventus di Massimiliano Allegri che stamattina ha lavorato al JTC Continassa su esercitazioni tecniche per le due fasi di gioco, su situazioni da palla ferma e su lavoro tecnico individuale. La squadra bianconera ha continuato la preparazione in vista dell'amichevole che giocherà domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 14 contro i croati del Rijeka, in un Allianz Stadium rigorosamente a porte chiuse. Sarà la seconda delle tre amichevoli programmate (l'ultima il 30 dicembre sempre a Torino contro i belgi dello Standard Liegi ma a porte aperte) in vista della ripresa del campionato che avverrà il 4 gennaio allo Stadio Zini di Cremona. Stamani i giocatori bianconeri, che ieri sera si erano riuniti al Lève Ristorante di Torino per la loro festa di Natale, hanno ricevuto anche la visita dell'ex compagno Federico Bernardeschi, oggi in forza ai canadesi del Toronto FC. E sempre per quanto riguarda la festa di ieri, tra i più scatenati c'era un Paul Pogba che ripreso dal compagno Nicolò Fagioli ha mostrato le sue doti da ballerino come si vede in un video postato su Instagram. E, a proposito di Instagram, oggi lo stesso francese ha pubblicato una sua foto (estiva) in campo con la divisa di allenamento della Juventus e palla al piede, e la frase "I miss it too much", mi manca molto. Pogba, che non ha ancora esordito nella sua seconda avventura in bianconero, è atteso con trepidazione dal popolo bianconero e soprattutto da una parte di tifoseria che non gli ha risparmiato critiche per la gestione dell'infortunio al menisco laterale del ginocchio destro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 21-Dic-22 16:37