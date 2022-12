Calcio: Laporta “Sentenza UE su Superlega sarà come legge Bosman”

E sul Barcellona: "L'obiettivo prioritario è vincere la Liga" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il parere dell'avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea non preoccupa Joan Laporta, presidente del Barcellona che assieme a Real e Juve è ancora coinvolto nel progetto Superlega. Il dirigente dei blaugrana è fiducioso nella sentenza che dovrebbe arrivare in primavera, che "sarà molto importante per il calcio europeo. Vogliamo migliorare le competizioni e portare avanti una riforma del modello di governance. Quello che sarà deciso in Lussemburgo determinerà un prima e un dopo nel calcio europeo, quello che è stata la legge Bosman per i calciatori lo sarà questa risoluzione per i club", le sue parole nel brindisi di Natale con i media. E per quanto riguarda invece il Barcellona, "l'obiettivo prioritario è la Liga. Lo spogliatoio, con Xavi in testa, lo ha chiaro. Vogliamo vincere la Liga per dimostrare che il processo di risalita del club è sulla buona strada". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Dic-22 17:18