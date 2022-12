Calcio: Lazio. Squadra in Spagna, Immobile “Sarà un grande 2023”

Domani amichevole contro l'Almeria per i biancocelesti di Maurizio Sarri ROMA (ITALPRESS) – La Lazio si è allenata in mattinata a Formello alla vigilia del test amichevole contro l'Almeria in programma al Power Horse Stadium. Per i biancocelesti, dopo l'attivazione, spazio al lavoro tattico e ad una partitella a campo ridotto con gol di Pedro e Cancellieri (doppietta). Nel primo pomeriggio la squadra è partita per la Spagna, dove domani prenderà parte all'ultimo test della sosta. Senza Nicolò Casale (impegnato nello stage azzurro di Coverciano), in difesa si prepara Patric che deve rimontare le gerarchie dopo aver saltato gli ultimi impegni ufficiali del 2022 per un'infiammazione al ginocchio. Nella serata di ieri la squadra ha partecipato alla tradizionale cena natalizia. "Iniziamo la seconda parte di campionato con l'idea che ci siamo e che tutti dovranno fare i conti con noi", le parole del presidente Claudio Lotito, mentre Ciro Immobile ha caricato il gruppo: "Non vediamo l'ora di tornare in campo, il 2023 ci regalerà grandi soddisfazioni. Lo dico perché mi fido di quello che stiamo facendo in campo e sono fiducioso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Dic-22 17:42