Calcio: Psg. Mbappé anticipa il rientro

L'attaccante, tre giorni dopo la finale Mondiale persa, si è presentato al centro sportivo del club PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tre giorni dopo la tripletta in finale e la successiva grande delusione del ko ai rigori che ha consegnato la Coppa del mondo all'Argentina, Kylian Mbappé si è presentato a sorpresa al centro sportivo del Psg per riprendere gli allenamenti. Un rientro in grande anticipo rispetto alla ripresa fissata dieci giorni dopo l'ultimo impegno in Qatar. L'attaccante, che ieri ha festeggiato il suo 24esimo compleanno, ha sorpreso tutti e adesso si candida per tornare in campo già il 28 dicembre, quando il suo Psg affronterà in casa lo Strasburgo alla ripresa della Ligue 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Dic-22 12:16