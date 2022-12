Calcio: Roma. Allenamento in gruppo per Pellegrini, anche Smalling ok

Buone notizie anche da Wijnaldum che punta al rientro a inizio 2023 ROMA (ITALPRESS) – Sospiro di sollievo in casa Roma sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel primo tempo del match contro il Casa Pia a causa di una contusione alla tibia sinistra. Niente di grave, tanto che il capitano giallorosso è tornato ad allenarsi in gruppo e a ironizzare sull'accaduto: "Dopo il terribile infortunio dell'altro giorno…Vittoria", ha scritto a margine della foto che ritrae la squadra vincente nella partitella d'allenamento (con lui anche Abraham, Camara, Spinazzola e Kumbulla). Allarme rientrato anche per Smalling, che nel finale di gara con i portoghesi aveva ricevuto una botta alla caviglia. Continua intanto il percorso di recupero di Georginio Wijnaldum che punta al rientro tra i disponibili ad inizio 2023: "Mi sto avvicinando", scrive sui social l'olandese. Domani è in programma il test amichevole contro il RKC Waalwijk, formazione di Eredivisie, attualmente al decimo posto nella massima divisione in Olanda. La partita avrà luogo alle ore 16 italiane allo stadio Municipal di Albufeira e chiuderà il ritiro in Algarve. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Dic-22 17:06