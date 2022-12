Calcio: Test in famiglia chiude 1^ parte stage azzurro, decide Cittadini

Il gol del difensore del Modena decide la partita giocata a Coverciano ROMA (ITALPRESS) – Con la sfida a ranghi contrapposti disputata sul campo 'Enzo Bearzot' di Coverciano, si è conclusa questa mattina la prima parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. Il primo gruppo – formato da giocatori di Serie B, oltre a Oristanio del Volendam e a Falcone, il portiere del Lecce che prenderà parte a tutti e tre i giorni di stage – ha chiuso la propria due giorni di lavoro con una partita in famiglia da quaranta minuti a tempo; in tribuna, ad assistere alla sfida, anche tutti i tecnici degli azzurrini dall'Under 15 all'Under 21, oltre al coordinatore delle stesse Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi. La gara, terminata 1-0, è stata decisa a inizio ripresa dal colpo di testa del difensore del Modena, Giorgio Cittadini, che ha sfruttato al meglio un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Millico. Nella prima frazione di gioco era stato l'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, a mettersi in evidenza con una bella conclusione dai venti metri che si è stampata sul palo. Nel pomeriggio primo allenamento sui campi di Coverciano per il secondo gruppo di questo stage, composto dai giocatori di Serie A e da coloro che militano all'estero. Domattina la 'consueta' sfida in famiglia concluderà la tre giorni di lavoro. Di seguito il tabellino della partita odierna: Falcone; Delprato, Cittadini, Dalle Mura, Corrado; Fabbian, Panada (1'st Lipani), Boloca; Salcedo (1'st Mulattieri), Brunori (1'st Ambrosino), Millico. Turati (1'st Caprile); Pierozzi (1'st Papetti), Canestrelli, Varnier, Calafiori; Da Riva, Nicolussi Cavriglia, Calligara (1'st Florenzi); Oristanio, Bonfanti (1'st Moro), Caso. RETE: 3'st Cittadini – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 21-Dic-22 14:04