Calciomercato: CR7 pensa al futuro, ma finora Al Nassr unica soluzione

Secondo il sito del quotidiano spagnolo AS a Riad c'è grande ottimismo sul possibile arrivo di Ronaldo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Una situazione mai provata, sicuramente il momento più difficile di una carriera meravigliosa. Cristiano Ronaldo, chiuso male e tra le polemiche il Mondiale con il suo Portogallo, malissimo e con una rottura insanabile il suo rapporto con il Manchester United, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", si trova in vacanza ad Abu Dhabi dove pensa al suo futuro. Senza squadra dopo la rescissione con il ManUtd, CR7 finora ha solo un'offerta da valutare, quella faraonica dell'Al Nassr pronto a ricoprirlo d'oro fino al 2025 per portarlo nel campionato saudita. Nessun club europeo, invece, si sarebbe fatto avanti, mentre secondo il giornale madrileno ci sarebbe anche il forte interesse dell'Al Sadd, squadra del Qatar. Intanto nell'Al Nassr ci sarebbero stati cambi di numeri di maglia e la 7 sarebbe rimasta libera, mentre a Riad ci sarebbe già qualche tifoso che va in giro con la maglia numero 7 di Ronaldo e dell'Al Nassr. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Dic-22 17:33