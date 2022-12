Calciomercato: Ochoa saluta Club America, lo aspetta Salernitana

Il 37enne portiere messicano pronto a sbarcare in Italia CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – "Oggi è tempo di cercare nuovi orizzonti, nuove sfide, nuove avventure che mi permettano di continuare a crescere come persona e come calciatore". In attesa dell'annuncio da parte della Salernitana, Guillermo Ochoa ufficializza il suo addio al Club America. Il 37enne portiere messicano, reduce dai Mondiali con El Tri, proseguirà la carriera in Italia ma ha prima voluto salutare il club dove è cresciuto e dove aveva fatto ritorno nel 2019: "Ringrazio per il sostegno il club e la dirigenza per quella che è solo una pausa nella nostra relazione. Oggi semplicemente abbiamo visioni diverse di quello che è il nostro futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Dic-22 17:07