Era arrivato dal Real Madrid a parametro zero SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo appena sei mesi le strade del Siviglia e di Isco Alarcon si separano. Ufficiale la rescissione del contratto del 30enne trequartista spagnolo, che era arrivato in estate a parametro zero dopo la lunga esperienza al Real Madrid. Isco lascia gli andalusi dopo 19 presenze, tre assist e un gol, quello segnato al Copenaghen in Champions.