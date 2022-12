Ciclismo: Evenepoel inizierà nuova stagione alla Vuelta a San Juan

Il campione del mondo belga sarà alla quinta stagione con la Soudal Quick-Step ROMA (ITALPRESS) – Remco Evenepoel inizierà la nuova stagione in Argentina. L'attuale campione del mondo ha annunciato che inizierà il suo 2023 agonistico alla Vuelta a San Juan (22-29 gennaio). Per il fuoriclasse belga, vincitore nel 2022 della Vuelta a Espana e della Liegi-Bastogne-Liegi, sarà la quinta stagione con la Soudal Quick-Step e proprio durante la corsa argentina festeggerà il suo 23° compleanno. "Sono felice di correre di nuovo a San Juan – ha detto Evenepoel – È stata la mia prima gara da professionista nel 2019, ho molti bei ricordi delle mie precedenti uscite in Argentina e sono felice di iniziare lì il mio anno con la maglia iridata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Dic-22 11:20