Giorgetti “Manovra di bilancio approvata nei tempi dovuti”

ROMA (ITALPRESS) – "L'approvazione della manovra arriverà nei tempi dovuti". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti all'assemblea della Coldiretti, parlando della manovra 2023 dopo che la commissione Bilancio ha dato il primo via libera alla Legge di Bilancio. "Vogliamo creare opportunità di lavoro e non assistenza" ha aggiunto riferendosi anche al taglio che verrà apportato al Reddito di Cittadinanza. "Il nostro intervento si riferisce infatti a chi ha la possibilità di accettare delle proposte di lavoro e non certamente a chi ha delle difficoltà a farlo". (ITALPRESS). tvi/red 21-Dic-22 12:24