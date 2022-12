Mondiali2022: Argentina. Incidenti, feriti e arresti dopo la festa

Scontri tra tifosi e forze dell'ordine all'Obelisco BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – La festa più grande della storia. Con queste parole la stampa argentina descrive quanto accaduto ieri a Buenos Aires, con una stima di 4-5 milioni di persone che hanno invaso le strade (e le autostrade) della capitale per festeggiare i "campeones del mundo" che avrebbero dovuto seguire un preciso percorso su un pullman scoperto. Il bus dei campioni ha fatto poca strada, con grandi difficoltà a farsi spazio, poi il cammino è stato interrotto quando, secondo i media locali, due tifosi sono saltati giù da un ponte per salire sul pullman. Uno c'è riuscito, il secondo no ed è franato a terra finendo in ospedale. A festa finita, intorno alle 20.30 di Buenos Aires, con i giocatori già rientrati in elicottero, nella zona dell'Obelisco si sono registrati incidenti tra alcuni tifosi e le forze dell'ordine con un bilancio di 8 feriti e, secondo Olè, una decina di arresti. Al di là di quanto accaduto nei pressi del monumento storico di Buenos Aires, le autorità riferiscono di un bilancio di sedici persone trasferite in diversi ospedali della capitale, la maggior parte per fratture ad arti superiori e inferiori. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 21-Dic-22 14:43