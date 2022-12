Tennis: Wta. Venus Williams in campo a Auckland e agli Australian Open

La 42enne campionessa americana non gioca dagli Us Open dello scorso settembre ROMA (ITALPRESS) – Venus Williams martedì ha accettato l'invito a partecipare al torneo WTA di Auckland (dal 2 gennaio) e, successivamente, agli Australian Open, che scatteranno il 16 gennaio. La 42enne campionessa americana, sette volte vincitrice del Grande Slam, non gioca dagli US Open dello scorso settembre, dove ha disputato il torneo di doppio con la sorella Serena. "Sono molto entusiasta di tornare a Melbourne – ha dichiarato Venus Williams in un comunicato – Ho gareggiato in Australia per oltre 20 anni e non vedo l'ora di costruire più ricordi nel torneo di quest'anno". L'ex numero 1 del mondo ha giocato raramente negli ultimi anni, tanto da scendere nella classifica Wta in singolare sino al 1.007esimo posto. Al torneo di Auckland, Venus sarà una delle quattro vincitrici del Grande Slam presenti, insieme alle sue connazionali Sloane Stephens e Sofia Kenin e alla britannica Emma Raducanu. "Non vedo l'ora di giocare il mio primo torneo della stagione ad Auckland – ha aggiunto la statunitense, che lì trionfò nel 2015 – Il torneo e i tifosi mi fanno sempre sentire la benvenuta, e non vedo l'ora di partecipare a gennaio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Dic-22 09:42