Varie: Sapporo sospende promozione candidatura Giochi Invernali 2030

Si ricorrerà a un sondaggio dopo lo scandalo di corruzione per Tokyo2020 ROMA (ITALPRESS) – La città giapponese di Sapporo sospenderà la promozione della sua candidatura per le Olimpiadi invernali del 2030 e indirà un sondaggio a livello nazionale per valutare il sostegno pubblico dopo lo scandalo di corruzione dei Giochi estivi di Tokyo, tenutisi nel 2021 con un anno di ritardo a causa della pandemia di Covid-19. La città giapponese era considerata la favorita per ospitare i Giochi invernali per la seconda volta (dopo il 1972), davanti a Salt Lake City (USA) e Vancouver (Canada). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Dic-22 10:35