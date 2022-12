Volley: Cev Cup donne. Scandicci sfida Galatasaray per pass agli ottavi

Domani sera sul parquet del Palazzo Wanny la gara di ritorno dei sedicesimi FIRENZE (ITALPRESS) – La sfida decisiva per approdare agli ottavi di Cev Cup è dietro l'angolo e la Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare quella che sarà la sua quarta partita in undici giorni. Domani sera, giovedì, dalle 20.00, tra le mura amiche di Palazzo Wanny, la squadra di coach Barbolini tornerà infatti in campo per affrontare le turche del Galatasaray nel ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup. Dopo essersi imposta per 3-1 nella gara d'andata, disputata mercoledì scorso ad Istanbul, la Savino Del Bene Scandicci in questo secondo match con le turche avrà bisogno di imporsi almeno in due set per qualificarsi al prossimo turno. Una sola ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster del Galatasaray, si tratta di Mina Popovic, centrale serba classe '94, che ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni 2020-2021. Allo stesso modo nella formazione di coach Barbolini è presente una ex Galatasaray, Yvon Belien, centrale classe '93, che ha trascorso una sola stagione nelle fila della formazione turca, indossando la maglia del Galatasaray nel corso dell'annata 2019-2020. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 21-Dic-22 10:09