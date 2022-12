Calcio: Aglietti “Con Cellino intesa immediata,a Brescia con entusiasmo”

"Tornare presto alla vittoria per ritrovare il sorriso", l'obiettivo del nuovo tecnico delle rondinelle BRESCIA (ITALPRESS) – "Abbiamo apprezzato l'entusiasmo con il quale è arrivato". Con queste parole il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, ha presentato il nuovo allenatore Alfredo Aglietti, chiamato a sostituire l'esonerato Clotet. "Quando mi hanno contattato ho pensato subito al blasone della piazza e non agli esoneri di Cellino – ha dichiarato il nuovo tecnico delle rondinelle in conferenza stampa -. Il club mi ha chiesto di infondere fiducia ed entusiasmo alla squadra. Ho visto un gruppo in difficoltà nella testa: dobbiamo tornare quanto prima alla vittoria perchè i successi portano sorrisi". Il sostituto di Pep Clotet sulla panchina dei lombardi è entrato nel dettaglio della trattativa con il patron Cellino: "Mi ha chiamato l'altra sera per incontrarci di persona – spiega -. Ci siamo trovati subito ed è stato facile chiudere l'accordo. Spero che il mio entusiasmo sia contagioso". A Santo Stefano il debutto in campionato contro il Palermo allo stadio Rigamonti, la casa delle rondinelle. "I tifosi hanno sempre avuto un peso specifico nel mio modo d'intendere il calcio. Mi auguro che il nostro stadio già lunedì sia una bolgia e che sia in grado di trascinarci". Sul modulo da adottare Alfredo Aglietti non si sbottona. "Cercherò di mettere i giocatori nel proprio ruolo in base alle loro caratteristiche". Ripensando al recente passato c'è chi ha visto nell'approdo di Aglietti al Brescia similitudini con l'esperienza di Verona (culminata con la promozione in Serie A). "A Verona fu una situazione di poco tempo ma di grande impatto – ha spiegato il neo allenatore -. Ma qui avrò più tempo. Complice la sosta avrò modo di iniziare a elargire alla squadra i miei dettami tecnici e tattici". Infine in merito alla gara del 26 dicembre contro i rosanero di Corini, Aglietti carica l'ambiente. "Mi aspetto dalla squadra una prestazione importante: sono convinto che i ragazzi daranno tutto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fpe/ari/red 22-Dic-22 16:59