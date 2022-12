Calcio: Barça. Laporta “Bello se Messi tornasse, ma niente illusioni”

"Leo è il migliore di tutti i tempi, ma è un giocatore del Psg e non voglio creare aspettative", dice il presidente azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Mi piacerebbe affrontare il tema Messi, ma non vogliamo illudere nessuno. Leo è il migliore di tutti i tempi, è diventato quello che è da noi e sono convinto che il suo cuore sia culé e che rimarrà sempre legato al club. E' un giocatore del Psg, ha vinto il Mondiale e noi azulgrana ne siamo felicissimi perché è un titolo che merita, sarei molto felice se tornasse ma non voglio creare aspettative su qualcosa che in questo momento è molto difficile". Così il presidente del Barcellona, Joan Laporta, alla tv del club catalano e in merito al forte legame con il fuoriclasse argentino. Non è un periodo semplice per il Barça che deve muoversi facendo molto attenzione ai bilanci e il numero 1 del club ha chiaro in mente quale deve essere l'obiettivo: "Aumentare le entrate, ridurre le spese e applicare i criteri di austerità con il buon senso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 22-Dic-22 16:24