Calcio: Contratto non sarà rinnovato, via ct Polonia Michniewicz

Non è bastato aver portato la nazionale agli ottavi dei Mondiali in Qatar VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – La Polonia cerca un nuovo ct. La Federazione ha annunciato che il contratto dell'attuale selezionatore Czeslaw Michniewicz, in scadenza il 31 dicembre, non sarà rinnovato. Nei giorni scorsi i vertici federali hanno incontrato il tecnico per analizzare la prestazione della nazionale in Qatar, dove è stata eliminata agli ottavi, e alla fine è stato deciso di non prolungare il rapporto. A Michniewicz, scelto a fine gennaio per sostituire Paulo Sousa andato al Flamengo, non è bastato aver portato la Polonia ai Mondiali e poi, per la prima volta in 36 anni, superare la fase a gironi. Sarà dunque un altro allenatore a guidare la nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Europei: "Il nuovo ct dovrà anche migliorarne l'immagine e riconquistare la fiducia dei tifosi. La nostra scelta deve essere ponderata, quindi non fisseremo delle date precise per la nomina del nuovo selezionatore che è comunque una priorità del Consiglio federale", ha dichiarato il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Dic-22 13:01