Calcio: Francia, settimana prossima incontro con Deschamps per rinnovo

La Federazione pronta a prolungare fino al 2024, il tecnico preferirebbe fino al 2026 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per sapere se Didier Deschamps sarà ancora o meno il ct della Francia bisognerà aspettare solo qualche giorno. Noel Le Graet, presidente della Federcalcio transalpina, ha confermato a "Ouest France" che la prossima settimana incontrerà a Guingamp il ct, in scadenza a fine anno, per discutere del suo rinnovo. "Gli avevo detto che in caso di semifinale ai Mondiali, la decisione sarebbe spettata a lui, speriamo di risolvere la questione entro la fine dell'anno", le parole di Le Graet. La Federazione vorrebbe proporre a Deschamps un prolungamento fino agli Europei del 2024 mentre il tecnico preferirebbe un contratto fino ai Mondiali del 2026. "Ma penso che troveremo un accordo", ha aggiunto Le Graet. In carica da luglio 2012, Deschamps ha guidato la Francia a due finali mondiali – quella vinta nel 2018 e poi la sconfitta ai rigori contro l'Argentina in Qatar – e alla finale dell'Europeo 2016 persa col Portogallo. 22-Dic-22