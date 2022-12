Calcio: Juve-Rijeka 1-0,Allegri”Di Maria carico,abbiamo tanti obiettivi”

A decidere il test contro i croati la rete di Moise Kean TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha vinto 1-0 contro i croati del Rijeka nella seconda amichevole di avvicinamento alla ripresa del campionato che per i bianconeri avverrà alle 18 del 4 gennaio 2023 in casa della Cremonese. In un Allianz Stadium a porte chiuse, la squadra di Massimiliano Allegri ha così allungato a cinque la striscia di partite di fila vinte senza subire gol tra campionato e amichevoli. A risolvere la gara odierna è stato Kean che al 29', servito da Aké, ha prima calciato addosso a Zadro e poi, sulla respinta del portiere croato ha messo in rete a porta vuota senza alcuna difficoltà. "Diamo il 100% anche in allenamento per farci trovare pronti in campionato e queste amichevoli sono molto importanti", ha commentato il giocatore a Sky Sport nel dopo-gara. Critico il tecnico Massimiliano Allegri che, sempre ai microfoni dell'emittente televisiva satellitare ha parlato di "troppa superficialità" nel primo tempo e di secondi 45 minuti migliori. Un tempo l'hanno giocato anche i reduci dalla Coppa del Mondo, Szczesny, McKennie, Kostic e Milik: "Stanno bene, è normale che debbano ritrovare la condizione e ricalarsi di nuovo in un certo tipo di partite – ha aggiunto Allegri -. Il 27 tornano i brasiliani, per gli argentini e Rabiot bisogna aspettare. La squadra si è allenata bene, abbiamo fatto buone partite con dei giovani che hanno buone qualità". Gli ultimi a rientrare saranno i vincitori del Mondiale, Di Maria e Paredes, e il finalista Rabiot. Allegri, che non teme un contraccolpo per il francese dopo la sconfitta, si aspetta molto dagli argentini: "Angel e Leandro devono essere importanti per la seconda parte di stagione. Soprattutto il primo sarà pronto. L'ho sentito, è bello carico. Ma tutta la squadra deve capire che ci attendono cinque mesi importanti dove il minimo obiettivo è rimanere tra le prime quattro e il massimo è avvicinare un Napoli che viaggia forte. Abbiamo Europa League e Coppa Italia, sarebbe bello arrivare in fondo". Intanto il prossimo appuntamento in agenda sarà la terza e ultima amichevole di preparazione, quella che si giocherà all'Allianza Stadium di Torino il 30 dicembre contro i belgi dello Standard Liegi: "Credo che Chiesa sarà a disposizione, penso anche De Sciglio. Bonucci no, Vlahovic difficilmente – ha detto l'allenatore -. Ci saranno i rientri di Alex Sandro e Danilo e il miglioramento di chi è arrivato tra il 15 e il 17". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 22-Dic-22 16:48