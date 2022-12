Calciomercato: Bayern e ManUtd sulle tracce di Emiliano Martinez

I bavaresi in cerca di un portiere visto il lungo stop di Neuer ROMA (ITALPRESS) – Miglior portiere dei Mondiali e assoluto protagonista della cavalcata dell'Albiceleste, Emiliano Martinez, 30 anni, potrebbe aver trovato in Qatar il trampolino ideale per rilanciare la sua carriera. Secondo i media tedeschi, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul Dibu: l'infortunio rimediato dopo i Mondiali costerà la seconda parte della stagione a Manuel Neuer e i bavaresi vogliono fra i pali un portiere affidabile in vista soprattutto dell'ottavo di Champions col Paris Saint Germain. La prima opzione era Alexander Nubel, già di proprietà del Bayern e in prestito al Monaco che però non vuole lasciarlo partire a stagione in corso, più complicate le piste che portano a Bono e Livakovic, altri due portieri che si sono messi in luce in Qatar. L'Aston Villa, invece, sarebbe pronto a lasciar partire Martinez in caso di una buona offerta ma il Bayern dovrà guardarsi dalla concorrenza del Manchester United. Secondo "Football Insider", i Red Devils vorrebbero puntare su Martinez per sostituire David De Gea: il 32enne portiere spagnolo è in scadenza a giugno e lo United non ha ancora esercitato l'opzione per il rinnovo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Dic-22 12:21