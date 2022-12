Calciomercato: Ottimismo Real su Bellingham, giocatore vuole blancos

A Madrid pronti a investire sul 19enne inglese del Borussia Dortmund MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jude Bellingham, 19enne centrocampista inglese del Borussia Dortmund, potrebbe essere il grande colpo del Real Madrid per la prossima stagione. Secondo "As", i blancos avrebbero ricevuto dei feedback positivi dall'entourage del calciatore, che preferirebbe misurarsi con la Liga anzichè rientrare in Inghilterra dove i due Manchester e il Liverpool sono fortemente interessati. Avere il gradimento del giocatore sarebbe una bella spinta per il Real, che vuole evitare aste e può vantare ottimi rapporti col Borussia Dortmund. Non sarà comunque un'operazione a basso costo: a Madrid hanno messo in conto che per meno di 120 milioni di euro il centrocampista non si muoverà dalla Germania. L'obiettivo è comunque portarlo agli ordini di Ancelotti già in estate, in modo da farlo crescere nella prossima stagione all'ombra di Modric prima che raccolga il testimone dal croato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Dic-22 12:48