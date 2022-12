Calciomercato: Real.Bellingham e Fernandez priorità,Locatelli 3^ ipotesi

I blancos cercano un rinforzo a centrocampo e lo juventino è uno dei candidati MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Bellingham obiettivo numero 1, poi Enzo Fernandez e sul terzo gradino del podio degli obiettivi blancos Manuel Locatelli. Secondo il sito del quotidiano "AS", questa la strategia del Real Madrid per rinforzare il centrocampo di Carlo Ancelotti. Il centrocampista della Juventus sarebbe il piano C dei campioni d'Europa che, comunque, hanno come priorità l'inglese del Borussia Dortmund e l'argentino del Benfica. Locatelli avrebbe il vantaggio, rispetto agli altri due, di avere un costo inferiore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 22-Dic-22 15:51