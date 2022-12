Milwaukee e Boston ko, Nets travolgenti, 23 punti per Banchero

Toronto ferma i Knicks, Lakers battuti da Sacramento ROMA (ITALPRESS) – Cadono Bucks e Celtics, i Nets travolgono i Warriors mentre a Ovest tornano a vincere Dallas e Sacramento. Notte Nba ricca di partite (11) e di spunti, soprattutto a Est. Al Rocket Mortgage FieldHouse erano di fronte Cleveland e Milwaukee, rispettivamente al terzo e primo posto nella Conference: la spuntano i Cavs per 114-106, con 36 punti di Mitchell e 23 di Garland, per quello che è il primo successo stagionale sui Bucks – a cui non basta un Antetokounmpo da 45 punti – dopo due sconfitte. Al terzo ko di fila Boston – il quinto in sei gare – stavolta per mano di Indiana (117-112, 33 punti di Haliburton e Pacers che nel primo tempo avevano toccato anche il +30), nonostante 41 punti di Tatum. Ma a fare rumore è soprattutto la vittoria di Brooklyn su Golden State: 143-113, con i Nets capaci di siglare 91 punti nei primi due quarti, dove Durant sigla 21 dei suoi 23 punti finali. I Warriors, 5 sconfitte su sei nella loro lunga trasferta a Est, pagano a caro prezzo le assenze di Curry, Thompson e Wiggins. Continua la risalita di Philadelphia (113-93 su Detroit con 22 punti e 10 rimbalzi di Embiid, sesto successo consecutivo per i Sixers) mentre si ferma contro Toronto la striscia positiva di New York che durava da otto gare. Al Madison Square Garden i Raptors vincono 113-106 e a prendersi la scena è Pascal Siakam con 52 punti, la sua miglior prestazione in carriera, oltre a 9 rimbalzi e 7 assist. Chicago rimonta da -18 e beffa Atlanta 110-108 alla sirena con un canestro di Dosunmu mentre continua a dare segnali incoraggianti Orlando: 116-110 su Houston, dopo essere stata sotto di 15. Il migliore dei Magic è Franz Wagner con 25 punti, in doppia doppia Paolo Banchero: 23 punti con 9/20 dal campo (1/4 da tre) e 4/6 dalla lunetta e 13 rimbalzi in 32 minuti oltre a tre assist, cinque palle perse e due recuperate. Finalmente al completo, i Clippers si sbarazzano di Charlotte per 126-105 (22 punti per George e 21 per Batum) mentre i Lakers, orfani di Davis, soffrono un Sabonis da 13 punti, 21 rimbalzi e 12 assist nella sconfitta per 134-120 con Sacramento: seconda tripla doppia stagionale per il figlio d'arte, con i Kings che mandano in doppia cifra tutti gli altri componenti del quintetto titolare, per i gialloviola 31 punti di LeBron James e 22 di Fox. Seconda vittoria in tre giorni – la terza di fila in assoluto – di Oklahoma City contro Portland: lunedì era finita 123-121, ieri notte successo dei Thunder per 101-98 ancora nel segno di Gilgeous-Alexander (27 punti). Il solito Luka Doncic (25 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) trascina Dallas al 104-99 su Minnesota. Decisivi anche Hardaway jr (21 punti) e Dinwiddie (19), nei Wolves torna Gobert (19 punti e 15 rimbalzi) ma nè lui nè Edwards (23 punti) evitano il ko. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 22-Dic-22 09:10