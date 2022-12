Volley: Fipav, Manfredi “Anno irripetibile e movimento in crescita”

"Egonu? Resta un patrimonio. Parigi2024? Sappiamo di poterci giocare le medaglie" ROMA (ITALPRESS) – "Le Nazionali sono state eccezionali, il movimento è cresciuto a dismisura: è stato un anno bellissimo, irripetibile, ma speriamo di poterlo ripetere". Non può che essere positivo il bilancio di Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley, dopo un 2022 che ha visto gli azzurri tornare in cima al mondo mentre le ragazze hanno portato a casa la Volley Nations League. Successi che hanno portato a un'impennata dei tesseramenti, oltre 37 mila in più rispetto al 2021. "Rispetto all'anno scorso il dato è strabiliante – sottolinea – e fra pochissimo raggiungeremo il trend del 2018-19. Abbiamo tanti bambini che si vogliono iscrivere, che vogliono venire a giocare a pallavolo. È chiaro che il traino delle Nazionali è assolutamente incredibile, è qualcosa di eccezionale quello che hanno fatto e dobbiamo continuare su questa strada. È stato bellissimo vedere questi ragazzi e ragazze vincere, vedere il loro attaccamento alla maglia, quanto ci tengono a tenere alto il valore dello sport, della pallavolo italiana". E, dulcis in fundo, ecco anche i successi di Perugia e Conegliano nel Mondiale per club. "Chiudere l'anno così è stato incredibile e non mi riferisco solo al risultato ma anche all'approccio, al lavoro che è stato fatto". Nel 2023 l'Italia ospiterà gli Europei maschili e femminili e anche quelli di sitting. "C'era qualche scettico ma noi gli eventi li facciamo, solo però se hanno una loro sostenibilità, non facciamo salti nel buio – ci tiene a precisare Manfredi – Questi Europei saranno un veicolo di promozione incredibile, le nostre Nazionali passeranno in nove città italiane perchè meritano gli applausi di tutti. Sarà un successo incredibile". Il presidente federale è poi tornato sul caso Egonu scoppiato ai Mondiali: "Purtroppo i social hanno questo risvolto negativo, chiunque può scrivere quello che vuole. Ma Paola per noi è un patrimonio, è una giocatrice della Nazionale e ha espresso il desiderio di riposarsi un po'. Da qui a quando riprenderemo ne passerà di tempo ma dobbiamo ricordare che queste ragazze lavorano da anni 365 giorni all'anno e qualcuna ha anche bisogno di tirare il fiato". Poi, guardando più in là, a Parigi 2024, Manfredi mette in chiaro: "Se vinceremo la medaglia saremo contentissimi ma se non succedesse non ci saranno drammi, non abbiamo la necessità di caricare di tensione i nostri ragazzi e i nostri staff. Per noi il volley è raggiungere il risultato ma anche il massimo dell'impegno da parte di tutti. Siamo comunque consapevoli di essere fra le nazionali che possono giocarsi le medaglie". – foto ufficio stampa Fipav – (ITALPRESS). glb/red 22-Dic-22 16:35