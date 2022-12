Calcio: Coppa del Re. Sedicesimi di finale,sorpresa Cacereno per il Real

Squadre di 4^ divisione per i blancos di Ancelotti, il Barça di Xavi e il Valencia di Gattuso MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sorteggio fortunato per Real Madrid e Barcellona ai sedicesimi di finale di Coppa del Re. I blancos di Ancelotti affronteranno il Cacereno, club di quarta divisione che ieri ha eliminato il Girona, squadra della Liga. Avversario della stessa categoria anche per il Barça di Xavi che affronterà l'Intercity, così come per il Valencia di Gattuso che si contenderà il passaggio del turno con il La Nucia. Questo il quadro dei sedicesimi di finale che si disputeranno, in gara secca il 3, 4 e 5 gennaio: Ibiza Islas Pitiusas – Real Betis Cacereño – Real Madrid Intercity – Barcellona La Nucia – Valencia Logroñes – Real Sociedad Eldense – Athletic Bilbao Pontevedra – Maiorca Gimnastic de Tarragona – Osasuna Linares Deportivo – Siviglia Ceuta – Elche Deportivo Alaves – Real Valladolid Levante – Getafe Real Oviedo – Atletico Madrid Cartagena – Villarreal Sporting Gijon – Rayo Vallecano Espanyol – Celta Vigo – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 23-Dic-22 14:21