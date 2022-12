Calcio: Ex Psg e Juve Matuidi si ritira “È il momento di voltare pagina”

L'Inter Miami nella Mls la sua ultima squadra PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Blaise Matuidi dice basta. Il 35enne ex centrocampista francese di Paris Saint Germain e Juventus ha ufficializzato via social la sua decisione di lasciare il calcio: "Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire basta. Ho realizzato i miei sogni di bambino e i miei sogni da uomo. È con un nodo in gola ma con orgoglio che oggi volto questa pagina. Grazie". Matuidi, cresciuto nel Troyes, ha vestito anche la maglia del Saint Etienne prima del passaggio al Psg nel 2011. Dopo sei stagioni all'ombra della Torre Eiffel la Juve, con cui ha vinto tre scudetti e una Coppa Italia, prima dell'Inter Miami che è stata la sua ultima squadra. Nel suo palmares anche il Mondiale vinto con la Francia nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Dic-22 17:46