Calcio: Francia. Benzema rompe con ‘bleus’, segue solo cinque compagni

Dopo il taglio per l'infortunio prima dei Mondiali, rapporti sempre più freddi MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Karim Benzema l'addio alla nazionale francese lo ha già dato. Tra il pallone d'oro del Real Madrid e il gruppo non c'è grande feeling e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore avrebbe rotto con quasi tutti i suoi compagni, dopo essere stato escluso dal Mondiale in Qatar per infortunio. L'attaccante del Real ha smesso di seguire tutti i membri della squadra su Instagram ad eccezione di Camavinga, Varane, Mbappé, Thuram e Tchouaméni. Nessun 'segui' né per il capitano, Hugo Lloris, né per big della squadra come Griezmann o Dembélé. 23-Dic-22